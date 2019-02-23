نسخة جديدة من «رانج روفر سبورت»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | السبت 23 فبراير 2019, 10:58 صباحا

أعلنت شركة «جاغوار لاند روفر» البريطانية توافر نسخة مختلفة من سياراتها «رانج روفر سبورت» لعام 2020 ستكون متطورة ميكانيكيًا.

وبحسب موقع «كار أدفايس» فستكون النسخة الجديدة من السيارة وتحمل اسم «إتش إس تي» تعمل بنظام المحركات الهجينة، إذ ستأتي السيارة مزودة بمحرك بنزين ذي ترتيب أسطوانات خطي يعمل بست أسطوانات سعة ثلاثة لترات، يولد طاقة تصل إلى 294 كيلووات وعزم دوران يصل إلى 550 نيوتن. متر.

وستزود السيارة «إتش إس تي» بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، وستكون قادرة على الوصول من سرعة صفر إلى 100 كلم في الساعة في غضون 6.2 ثانية، على أن تبلغ السرعة القصوى للسيارة 225 مترًا/ساعة.
 

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