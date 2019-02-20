قائمة بأكثر السيارات أمانًا في 2018

السيارة «Volvo XC90» تتصدر قائمة المعهد الوطني لسلامة الطرق في روسيا (الإنترنت)

تصدرت «Volvo XC90» قائمة أعدها المعهد الوطني لسلامة الطرق في روسيا عن السيارات الأكثر أمانًا في العام 2018.

ويأتي ذلك بفضل نظامها الإلكتروني المتطور الذي يمنع اصطدامها بأي جسم على الطرقات، ويمكنه استشعار وجود الأشخاص أو راكبي الدراجات على الطريق وتنبيه السائق لوجودهم، وفق «روسيا اليوم».

وحلت السيارة «GLE» في المركز الثاني، وهي السيارة التي أطلقتها مرسيدس العام الماضي، وزودتها بأنظمة متطورة لاستشعار المسافات، والفرملة الأوتوماتيكية.

وفي المركز الثالث تأتي «Lexus RX»، بفضل أنظمة الفرملة الممتازة لديها، وأنظمة تنبيه السائق عند خروجه عن المسار، وتلتها «Audi Q7» الألمانية المشهورة بمتانة هيكلها وقدرتها على اجتياز الطرق الزلقة والمكسوة بالجليد، وبعدها جاءت «Acura MDX» اليابانية.