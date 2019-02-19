«هوندا» تقرر إغلاق مصنعها في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 12:16 مساء
(الإنترنت)

ستغلق «هوندا» اليابانية مصنعها في بريطانيا في العام 2021، في خطوة تهدد 3500 وظيفة، وتأتي في خضم القلق المتعلق بـ«بريكست».

وقالت الشركة العملاقة في صناعة السيارات في بيان إن قرارها ناتج عن «تغيرات غير مسبوقة في صناعة السيارات العالمية» في معرض تفسيرها لقرار إغلاق المصنع في 2021 مع انتهاء دورة الإنتاج الحالية. وأوضحت أن مقر «هوندا» الأوروبي سيبقى في بريطانيا، حسب «فرانس برس».

وتكون الشركة أكدت بذلك معلومات، تسري منذ الإثنين، حول إغلاق مصنعها.

وقال كاتسوشي إينوي مدير «هوندا» في أوروبا، في بيان، «نظرًا للتغيرات غير المسبوقة التي تؤثر على قطاعنا، من الضروري أن نسرع استراتيجيتنا لاعتماد سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية، وأن نعيد هيكلة أنشطتنا العالمية». وأضاف: «نحن نأسف بشدة لما يمكن أن يخلفه هذا القرار».

من جهته اعتبر وزير الشركات البريطاني غريغ كلارك، الثلاثاء، أن قرار شركة «هوندا» «ضار جدًّا» لبريطانيا. وقال إنه «قرار ضار لسويندون وبريطانيا» وذلك بعد صدور إعلان الشركة.

ومصنع سويندون (جنوب غرب إنجلترا) يتولى جمع سيارات «هوندا» من طراز «سيفيك». وتنتج فيه أكثر من 150 ألف سيارة سنويًّا وتصدر إلى أكثر من 70 دولة.

وأضاف إينوي أيضًا أن «هوندا» ستوقف أيضًا إنتاج سيارات «سيفيك» في تركيا. والشركة اليابانية التي ليست لها أية مصانع أخرى في أوروبا ستقوم بالتصدير من اليابان.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، لكن الحكومة تحاول تعديل شروط «بريكست» في الاتفاق المبرم مع بروكسل من أجل الحصول على موافقة النواب البريطانيين الذي رفضوا النص بغالبية ساحقة في يناير الماضي.

وكانت مجموعة يابانية أخرى هي «نيسان» أثارت مفاجأة أيضًا في مطلع فبراير حين أعلنت وقف إنتاج طراز «إكس-ترايل» في مصنعها في ساندرلاند (شمال شرق إنجلترا)، متطرقة بشكل غير مباشر آنذاك إلى «بريكست».

وفي نهاية يناير حذرت مجموعة «آيرباص» لصناعة الطيران من قرارات «مؤلمة جدًّا» في حال حصول «بريكست» دون اتفاق، وهو تحذير كرره أيضًا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

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