«ميتسوبيشي» تكشف مزايا أحدث أجيال «أي إس إكس»

كشفت شركة «ميتسوبيشي» اليابانية مزايا ومواصفات الجيل الجديد من سياراتها الأعلى مبيعًا «أي إس إكس»، والتي من المقرر أن تظهر للمرة الأولى في معرض جنيفا في مارس.

وبحسب موقع «كار أدفايس» فيحصل الجيل الجديد من السيارة على بعض التعديلات في ما يتعلق بواجهة السيارة لتصبح السيارة أكثر ملاءمة للطابع المعتاد لـ«ميتسوبيشي».

وستأتي السيارة مزودة بمحرك بنزيني سعة لترين، يولد طاقة تصل إلى 110 كيلووات وعزم دوران يبلغ 197 نيوتن. متر، فضلًا عن مجموعة من مصابيح الليد.

وزودت «ميتسوبيشي» الجيل الجديد من سياراتها «أي إس إكس» بمجموعة من تقنيات السلامة بما في ذلك نظام تفادي حدوث الاصطدامات من الخلف.

وستكون السيارة متوافرة بألوان جديدة هي البرتقالي الزاهي والبني البلوطي والأحمر البراق.

