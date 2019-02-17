«سوبرا TRD» سيارة الأحلام من تويوتا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 فبراير 2019, 04:08 مساء

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من وصول سيارة سوبرا A90 وبعد ثلاثة أسابيع من بيع طرازها الأول بسعر 2.1 مليون دولار في مزاد، بدأت شركة Toyota Racing Development في تطوير مفهوم خط الإنتاج، وتم الكشف رسميًا عن نموذج سيارة سوبرا TRDالرياضية الجديدة.

يوفر نموذج تويوتا سوبرا TRD المستقبلي الجديد رؤية واضحة لمحبي وعشاق السيارات الرياضية، خاصة مع إضافة أجزاء من الألياف الكربونية الخفيفة والقوية على جسد السيارة المنتظرة.

لا يقتصر عمل الزخرفة للباب والسقف على إضافة ذوق رفيع فقط، لكنه مصمم للتخفيف من اضطراب تدفق الهواء واستخدام تدفق هواء بطريقة أكثر سلاسة إلى الطرف الخلفي، لتصل السيارة إلى أعلى مستويات ديناميكية الهواء، وتعطي TRD المزيد من الثبات على الطرقات.

بالإضافة إلى مجموعة الجنوط التي دخل في صناعتها مواد من الألومنيوم الخفيف، قياس 19 بوصة مع تصميم رياضي أنيق ومثير للحماسة.

أيضًا سيكون هناك بعض التغييرات في نظام التعليق والفرامل، مع محرك معدل سيُنتج قوة أكثر من سوبرا القياسية التي تبلغ 335 حصانًا و495 نيوتن-متر من عزم الدوران.

لم تفصح شركة تويوتا عن معلومات أكثر من ذلك، ولكن وعدت بالكشف عن المزيد من التعديلات والتغييرات الجذرية في السيارة المستقبلية.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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