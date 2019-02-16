بالصور: «نيسان روج» تتألق في معرض شيكاغو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 فبراير 2019, 04:09 مساء

قدمت نيسان أحدث صيحات التصميم الخاصة بها في سيارة روج سبورت الكروس أوفر الصغيرة، خلال معرض شيكاغو للسيارات 2019.

وكشفت شركة نيسان عن «روغ سبورت» موديل 2020، وحصلت على تصميم خارجي جديد كلياً، وظهر ذلك جلياً في الواجهة الأمامية، مصابيح الأمامية والخلفية، ومرآة مستوحاة من سيارة نيسان كاشكاي الأوروبية. لتجمع بين البساطة والأناقة.

وتماشياً مع التصميم الخارجي الجديد التي تتمتع به «روج سبورت»، تم اعتماد مجموعة الأمان الشهيرة من نيسان Shield 360، المكونة من نظام الكبح الأوتوماتيكي الأمامي والخلفي، أنظمة التحذير المختلفة، نظام مراقبة النقطة العمياء مع التنبيه الخلفي عبر حركة المرور.

وعلى صعيد الأداء، زودت نيسان السيارة الجديدة بمحرك مستوحى من شقيقتها «نيسان ألتيما 2019»، بسعة 2.0 لتر، وتصل قوته إلى أكثر من 141 حصان. متصل بناقل سرعة CVT.
ولم تعلن نيسان بعد عن السعر الرسمي للسيارة، لكن يتوقع أن تبدأ من 22 ألف دولار.

الجدير بالذكر أن معرض شيكاغو قد فتح أبوابه رسمياً للاستقبال الحضور، في الفترة من يوم 7 وحتى يوم 18 فبراير في «ماكورميك بليس» في شيكاغو.

وبدأ اليوم الأول بالمؤتمر الصحفي واستقبال مختلف وسائل الإعلام حول العالم، الذين حضروا خصيصا من أجل التعرف على أحدث موديلات كبرى الشركات العالمية.

ويقام المعرض على مساحة خيالية، تصل إلى أكثر من مليون قدم مربع، وسيحظى الحضور خلال الفترة القادمة بفرصة اختبار قيادة السيارات في أحد مسارات الاختبار، بالإضافة إلى تجربة أحدث التكنولوجيا الداخلية للسيارات، من أنظمة الترفيه المختلفة، وعوامل الأمن والسلامة.

ولمزيد من التفاعل، طرحت إدارة المعرض تطبيق إلكتروني خاص، ومن يقوم بتحميله سوف يحصل على خصم بقيمة 3 دولارات على تذاكر البالغين فقط، بالإضافة إلى خريطة توضح أماكن عرض كل علامة تجارية، والجدول الزمني لظهور كل الموديلات الجديدة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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