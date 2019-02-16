ميرسيدس تكشف سيارتها الخارقة لسباقات فورمولا 1

كشفت ميرسيدس عن سيارة W10 Formula 1 الجديدة التي تأمل أن تحملها إلى الفوز السادس على التوالي في بطولات سباقات الفورمولا 1.

وأعلنت مجموعة براكلي عن صور السيارة الخارقة التي تم تجديدها بالكامل، وبالفعل بدأ السائقان فالتري بوتاس والأسطوري لويس هاملتون في التدريب عليها في مضمار مدينة سيلفرستون.

وقال توتو وولف، رئيس فريق العمل، «موسم 2019 سيكون تحدياً جديداً لنا جميعاً». «تغيرت الأنظمة إلى حد كبير. يجب أن نبدأ من الصفر، ونحتاج لأن نثبت أنفسنا مرة أخرى ضد توقعاتنا الخاصة وضد منافسينا».

وأردف «نبدأ الموسم برصيد صفر نقطة، لذلك نحن لا نأخذ أي شيء كأمر مسلم به، ولا يوجد أي شعور بالاستحقاق لنكون في المقدمة".

وأضاف: «نحن حريصون على الوصول إلى برشلونة، لوضع معايير ثابتة ضد عمليات المحاكاة الخاصة بنا ومعرفة ما إذا كانت توقعاتنا تسير على المسار الصحيح.. سنركز على أنفسنا، ونبني الأداء ونأمل أن نكون مستعدين عندما تبدأ أول دورة تنافسية حقيقية يوم السبت في مضمار ملبورن».

ويعتبر فريق مرسيدس أول فريق في تاريخ الفورمولا واحد يفوز بستة ألقاب متتالية للسائقين والصانعين، منذ بداية الحقبة التوربينية الهجينة الحالية.

و في نفس السياق أكد حامل لقب البطولة لويس هاميلتون الذي جدد عقده لعامين مع فريقه والذي يسعى للفوز بلقبه السادس ليصبح ثاني سائق في التاريخ يفوز بستة ألقاب عالمية ، "أن عام 2018 كان عامًا عظيماً".

موضحُا أن عام 2019 سيكون أفضل. و أشار إلى استعداده للمافسات و وسيحاول الاستمرار في الضغط و تحقيق المزيد.

وأتفق معه توتو وولف مدير الفريق حيال السيارة الجديدة والذي أكد أن موسم 2019 سيكون تحدياً جديداً لجميعنا. لافتُا إلى أن فريقه سيبدأ من الصفر بعد تغيير قوانين البطولة بقدر كبير ، و أضاف أن الفريق يحتاج لإثبات مكانته مجدّدًا في مواجهة التوقعات الخاصة وفي مواجهة المنافسين .

هذا المحتوى من تيربو العرب