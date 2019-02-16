ميرسيدس تكشف سيارتها الخارقة لسباقات فورمولا 1

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 فبراير 2019, 01:21 مساء

كشفت ميرسيدس عن سيارة W10 Formula 1 الجديدة التي تأمل أن تحملها إلى الفوز السادس على التوالي في بطولات سباقات الفورمولا 1.

وأعلنت مجموعة براكلي عن صور السيارة الخارقة التي تم تجديدها بالكامل، وبالفعل بدأ السائقان فالتري بوتاس والأسطوري لويس هاملتون في التدريب عليها في مضمار مدينة سيلفرستون.

وقال توتو وولف، رئيس فريق العمل، «موسم 2019 سيكون تحدياً جديداً لنا جميعاً». «تغيرت الأنظمة إلى حد كبير. يجب أن نبدأ من الصفر، ونحتاج لأن نثبت أنفسنا مرة أخرى ضد توقعاتنا الخاصة وضد منافسينا».

وأردف «نبدأ الموسم برصيد صفر نقطة، لذلك نحن لا نأخذ أي شيء كأمر مسلم به، ولا يوجد أي شعور بالاستحقاق لنكون في المقدمة".

وأضاف: «نحن حريصون على الوصول إلى برشلونة، لوضع معايير ثابتة ضد عمليات المحاكاة الخاصة بنا ومعرفة ما إذا كانت توقعاتنا تسير على المسار الصحيح.. سنركز على أنفسنا، ونبني الأداء ونأمل أن نكون مستعدين عندما تبدأ أول دورة تنافسية حقيقية يوم السبت في مضمار ملبورن».

ويعتبر فريق مرسيدس أول فريق في تاريخ الفورمولا واحد يفوز بستة ألقاب متتالية للسائقين والصانعين، منذ بداية الحقبة التوربينية الهجينة الحالية.

و في نفس السياق أكد حامل لقب البطولة لويس هاميلتون الذي جدد عقده لعامين مع فريقه والذي يسعى للفوز بلقبه السادس ليصبح ثاني سائق في التاريخ يفوز بستة ألقاب عالمية ، "أن عام 2018 كان عامًا عظيماً".

موضحُا أن عام 2019 سيكون أفضل. و أشار إلى استعداده للمافسات و وسيحاول الاستمرار في الضغط و تحقيق المزيد.

وأتفق معه توتو وولف مدير الفريق حيال السيارة الجديدة والذي أكد أن موسم 2019 سيكون تحدياً جديداً لجميعنا. لافتُا إلى أن فريقه سيبدأ من الصفر بعد تغيير قوانين البطولة بقدر كبير ، و أضاف أن الفريق يحتاج لإثبات مكانته مجدّدًا في مواجهة التوقعات الخاصة وفي مواجهة المنافسين .

هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تدهور الحالة الصحية للفنان الليبي عبدالله أحمد عبدالله
ثقافة وفن
كيف ترى 17 فبراير؟
ليبيا
عدوى الانقسام تصيب حملات مقاطعة السلع
ليبيا
ماذ ا بعد تسلم الجيش لحقل الشرارة؟
ليبيا
في العدد 169: ماذا بعد تسلّم الجيش حقل الشرارة .. والليبيون يحتفلون بالذكرى ...
ليبيا
الحبري لـ«بوابة الوسط»: البعثة الأممية تراوغ في توحيد مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
«إل تشابو» في طريقه إلى «سجن الجحيم»
منوعات
بالصور: وفد القيادة العامة يجتمع مع غرفة «عمليات الكرامة» بقاعدة تمنهنت
ليبيا
مصرف الصحارى يستنكر التحفظ على مديره ويؤكد ثقته في القضاء
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سلطة الطماطم التركية