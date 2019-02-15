«أوبل» تزيح الستار عن الجيل الجديد من «كورسا»

كشفت «أوبل» جزئيًا عن الجيل الجديد من سياراتها «كورسا» بصورة جديدة نشرتها الشركة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الشركة مع متابعيها على «تويتر» صورة مشوقة للمصابيح الأمامية الجديدة للسيارة وصاحبتها بتعليق «ثورية. حماسية. في المتناول».

وبحسب موقع «كار أدفايس» فالجيل السادس من «كورسا» سيكون الأول، منذ جيل عام 2015، الذي يستخدم تصميم supermini الأكثر تواضعًا عن التصميم المعتاد Insignia، وستأتي السيارة بخمسة أبواب بدلًا من ثلاثة حرصًا على تجنب الاعتماد على تصميم أقل عملية.

وستكون السيارة الجديدة مزودة بخيار من المحركات التروبينية رباعية أو ثلاثية الاسطوانات، فضلًا عن المصابيح الهالوجينية.

