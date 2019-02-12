تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020

كشفت شركة «كيا» الكورية لصناعة السيارات عن مواصفات الجيل الجديد من سياراتها «سبورتاج» خلال معرض شيكاغو لتظهر السيارة بشكل أكثر أناقة وبتقنيات متطورة.

وبحسب موقع «كار أدفايس» فالجيل الجديد من السيارة متاحة بخيارين من المحركات، الأول هو محرك حقن مباشر للبنزين سعة 2.4 لتر يولد طاقة تصل إلى إلى 181 كيلوواـ وعزم دوران 237 نيوتن. متر.

أما الخيار الثاني من المحركات فسيكون محرك حقن مباشر للبنزين توربيني يولد طاقة تصل إلى 179 كيلووات وعزم دوران يصل إلى 352 نيوتن. متر.

وستأتي «سبورتاج 2020» بواجهة أمامية محدثة ومصابيح ضباب ومصدات أمامية وخلفية جديدة، ومصابيح خلفية معدلة تصميمها.

وزودت «كيا» الجيل الجديد من «سبورتاج» بشاشة معلومات ترفيهية 8 إنشات تدعم أنظمة التشغيل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

ومن المتوقع طرح كيا سبورتاج 2020 في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.