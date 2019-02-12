تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 03:13 مساء

كشفت شركة «كيا» الكورية لصناعة السيارات عن مواصفات الجيل الجديد من سياراتها «سبورتاج» خلال معرض شيكاغو لتظهر السيارة بشكل أكثر أناقة وبتقنيات متطورة.

وبحسب موقع «كار أدفايس» فالجيل الجديد من السيارة متاحة بخيارين من المحركات، الأول هو محرك حقن مباشر للبنزين سعة 2.4 لتر يولد طاقة تصل إلى إلى 181 كيلوواـ وعزم دوران 237 نيوتن. متر.

أما الخيار الثاني من المحركات فسيكون محرك حقن مباشر للبنزين توربيني يولد طاقة تصل إلى 179 كيلووات وعزم دوران يصل إلى 352 نيوتن. متر.

وستأتي «سبورتاج 2020» بواجهة أمامية محدثة ومصابيح ضباب ومصدات أمامية وخلفية جديدة، ومصابيح خلفية معدلة تصميمها.

وزودت «كيا» الجيل الجديد من «سبورتاج» بشاشة معلومات ترفيهية 8 إنشات تدعم أنظمة التشغيل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

ومن المتوقع طرح كيا سبورتاج 2020 في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020