«هولدن» و«أوبل» قد تعودان للسوق الأسترالية

أعلن شركة «Inchcape» العالمية للسيارات أنها قدمت عرضًا لشركة «جنرال موتورز» لاستيراد سيارات «هولدن» وجلبها إلى أستراليا.

وبحسب وموقع «كار أدفايس» فإن الشركة تسعى أيضًا لجلب سيارات شركة «أوبل» لصالات عرض السيارات في أستراليا، غير أن ذلك لا ينطبق على سياراتي «كومودور» و«أسترا».

ويتضمن العرض الذي قُدِّم لشركة «جنرال موتورز» أن تتكفل «Inchcape» برسوم الاستيراد والبيع، ما سيوفر الكثير من المال على «جنرال موتورز».

وتستورد «Inchcape» كثيرًا من السيارات الأوروبية المعروفة، بما في ذلك «سوبارو» و«بيجو» و«سيتروين» في أستراليا. وفي حال نجحت الشركة في الحصول على حقوق استيراد «هولدن» فسيتركها ذلك بمجموعة كبيرة من السيارات متعددة الأغراض.

