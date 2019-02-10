نسخة جديدة من وحش الطرق الوعرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 فبراير 2019, 03:23 مساء
(الإنترنت)

تنوي شركة كيا إطلاق نسخة جديدة من سيارات «Rio» المعروف أنها مخصصة للطرق الوعرة، لتمتعها بمميزات تساعدها على ذلك.

وستأتي «Rio X-Line» القادمة بهيكل هاتشباك مميز، يرتفع عن الأرض بمقدار 190 ملم، وإطارات «185/65R15»، ونظام تعليق خاص يمكنها من اجتياز الطرق الوعرة بسهولة، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن «فيستي».

وستطرح السيارة بنوعين من المحركات، محرك بنزين بسعة 1.4 لتر، وعزم 100 حصان، ومحرك بسعة 1.6 لتر وعزم 132 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بست سرعات.

كما ستزود هذه المركبة بأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، ونظام للتحكم بدوران العجلات على الطرق المكسوة بالثلوج والأتربة، ونظام تبريد وتسخين للمقاعد.

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