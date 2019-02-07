«Rio» الجديدة مخصصة للطرق الوعرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 فبراير 2019, 01:08 مساء
ستأتي «Rio X-Line» القادمة بهيكل هاتشباك مميز (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة كيا نيتها إطلاق نسخة جديدة من سيارات «Rio» الشهيرة مخصصة للطرق الوعرة.

وستأتي «Rio X-Line» القادمة بهيكل هاتشباك مميز، يرتفع عن الأرض بمقدار 190 ملم، وإطارات «185/65R15»، ونظام تعليق خاص يمكنها من اجتياز الطرق الوعرة بسهولة، وفق «روسيا اليوم».

وستطرح السيارة بنوعين من المحركات، محرك بنزين بسعة 1.4 لتر، وعزم 100 حصان، ومحرك بسعة 1.6 لتر وعزم 132 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بست سرعات.

كما ستزود هذه المركبة بأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، ونظام للتحكم بدوران العجلات على الطرق المكسوة بالثلوج والأتربة، ونظام تبريد وتسخين للمقاعد.

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