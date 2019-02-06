آخر أخبار أسطورة هيونداي الجديدة.. سوناتا 2020

كشفت الشركة الكورية هيونداي عن الجيل الثامن من السيارة سوناتا موديل 2020، التي شهدت العديد من التحسينات على صعيد التصميم الخارجي والداخلي، وعلى صعيد الأداء أيضًا.

وينتظر أن تظهر السيارة في الأسواق الكورية بشكل رسمي، في شهر مارس المقبل.

كما كشفت بعض المواقع العالمية في عالم السيارات عن بعض المعلومات التجسسية للسيارة سوناتا، مثل موقع "موتور 1"، الذي توقع أن تحصل على محرك بقوة تبلغ 250 حصانًا و 275 حصانًا.

إضافة إلى ذلك، قامت هيونداي بتصميم السيارة سوناتا على قاعدة عجلات جديدة تمامًا، ما ينعكس على أبعاد السيارة الخارجية وعلى مدى اتساع مقصورتها الداخلية، مع وزن أقل وصلابة أكبر من نسخة العام 2019.

الجدير بالذكر أن الجيل الأول من سيارة هيونداي سوناتا ظهرت من عام 1985 حتى عام 1987 ، ولاقت نجاحًا كبيرًا واستمرت الإصدارات عامًا تلو الآخر حتى الآن.

هذا المحتوى من تيربو العرب