معلومات خاطئة يؤمن بها قائدو السيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 03:58 مساء

تداول المعلومات الخاطئة والشائعات حول صيانة وتشغيل السيارات، يؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية هائلة. ومؤخرًا ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار الكثير من المعلومات المغلوطة التي يومن بها الكثير من قائدي السيارات.

زيت المحرك:
- أول هذه المعلومات الخاطئة سيكون مع تغيير زيت المحرك، حيث يرى أغلب الأشخاص أن على قائد السيارة تغيير زيت المحرك بعد عدد كيلومترات ثابت، ولكن هذه المعلومة خاطئة تمامًا.
ففي حالة وقوف السيارة الكثير من الوقت في طرق مزدحمة، أو في حالة كثرة السفر، يفقد الزيت الكثير من لزوجته التي تحمي المحرك. لذا ينصح في هذه الحالات بتغييره بشكل مستمر وعلى فترات قريبة، لضمان العمر الطويل للمحرك.
ليست مغلوطة، بل كارثية، فقد يتسبب إهمال متابعة زيت الفرامل ونقصانه إلى عواقب وخيمة، تصل في بعض الأحيان إلى انقلاب السيارة.

مستوى ضغط هواء الإطارات:
- أغلب الأشخاص يعتقد أن ضغط هواء الإطارات ثابت في جميع السيارات، ولكن هذا خاطئ تمامًا، حيث يختلف مستوى ضغط هواء الإطارات من موديل سيارة لأخرى. راجع مع مركز صيانة معتمد وذي ثقة لتتعرف على ضغط الهواء الخاص بسيارتك.

سائل غسل الأطباق الأفضل لتنظيف السيارة:
- يحبذ البعض هذه الفكرة من أجل توفير بعض المال أو من أجل تمضية بعض الوقت، ولكن المواد الكيميائية التي يحتوي عليها سائل غسل الأطباق تؤثر بشكل كبير على طلاء السيارة الأصلية وطبقة الشمع الأولى، مما يتسبب في فقدان الطلاء للمعته الجديدة سريعًا.

السير بالسيارة يؤدي إلى إعادة شحن البطارية:
- لا تنطبق تلك القاعدة على جميع بطاريات السيارات، فربما تكون البطارية ذات كفاءة منخفضة، مما يجعلها لا تتأثر بالسير لمسافات طويلة وتتطلب التوجه لمراكز الصيانة لشحنها.

تشغيل مكيف الهواء يستهلك وقودًا أكثر:
- يقوم العديد من السائقين بإغلاق مكيف وفتح زجاج السيارة لتوفير المزيد من الوقود، ولكن هذا خاطئ تمامًا. فتح الزجاج يتسبب في دفع كميات كبيرة من الهواء بداخلها مما يؤثر سلبًا على وزن وثبات السيارة، وبالتالي على قوة وأداء المحرك، لذا يتضاعف استهلاك الوقود.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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