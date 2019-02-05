«نيسان» تطلق أحدث أجيال «جوك» الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 01:17 مساء

تستعد شركة «نيسان» اليابانية للكشف عن جيل جديد من سياراتها «جوك» في وقت ما خلال العام الجاري قبل طرح السيارة رسميًا في الأسواق العام المقبل.

ونقل موقع «كار أدفايس» عن هيلين بري رئيسة مكتب «نيسان» في أوروبا قولها إن «نيسان جوك الحالية أصبحت عتيقة نوعًا ما. بالتأكيد ستسمعون العام المقبل الكثير عن سيارة جوك الجديدة».

ولم تدخل تعديلات كبيرة على سيارة «جوك» منذ طرحها لأول مرة في الأسواق في العام 2011.

وسيكون الجيل الجديد من «جوك» مزودًا بتحسينات فيما يتعلق بالتقنيات الخاصة بنظام مساعدة السائق، وهو ما يفتقر إليه الجيل الحالي.

كما ستكون السيارة مزودة بمكابح للطوارئ، ونظام مساعد على الالتزام بحارة الطريق وأنظمة للتحكم بمثبت السرعة.
 

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