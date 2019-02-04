أجزاء في سيارتك توقف عمل المحرك

بمرور الوقت تتعرض بعض الأجزاء في السيارة إلى الأعطال، ما يؤثر على محرك السيارة وقد يتوقف عن العمل كليًّا.

في هذا التقرير نستعرض معًا أبرز هذه الأجزاء التي تؤثر على عمل المحرك، حسب «موتوراتي».

مولد الكهرباء (الدينامو)

الدينامو من الأجزاء المهمة التي تساعد المحرك على العمل، وهو عبارة عن جهاز يحول الحركة الميكانيكية إلى تيار مستمر، كما أنه المسؤول عن تشغيل عديد الأجهزة الأخرى داخل السيارة مثل الإضاءة ومراوح التبريد وطلمبة المياه والقيام بشحن البطارية.

شريط ناقل الحركة (سير الكاتينة)

من أهم نواقل الحركة في المحرك، حيث يقوم بنقل الحركة من محور المحرك الأساسي إلى عمود توافق الصمامات (عمود الكامات)، بشكل توافقي متزامن لفتح وغلق الصمامات، ويعتبر سير الكاتينة من الأجزاء الخطيرة في حال انقطاعه على المحرك، وينصح كل مشترٍ لسيارة مستعملة بسرعة تغييره.

طلمبة البنزين

عبارة عن جهاز يسحب البنزين من الخزان ويوجهه إلى محرك السيارة عن طريق خراطيم وأنابيب، ويتواجد في العادة أسفل المقاعد الخلفية، أو بجوار خزان الوقود، ويوجد نوعان من طلمبة البنزين، نوع ميكانيكي ويستخدم في السيارات القديمة التي تستعمل نظام الكاربيراتير، ونوع كهربائي يستخدم في السيارات الحديثة التي تستعمل نظام البخاخات.

أجزاء دورة التبريد

في حال تلف أحد أجزاء دورة التبريد، الذي يتكون من «خراطيم المياه - الردياتير - وصلة الكوع - طلمبة المياه - بلف التوصيل - الثرموستات»، يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك، وهو ما يؤدي إلى تلف رأس السلندر وبعض الأجزاء الداخلية داخل المحرك، وبالتالي يتوقف المحرك عن العمل.

فلتر البنزين

عبارة عن قطعة صغيرة تنقي البنزين قبل دخوله غرفة الاحتراق، وعند انسداد الفلتر يتوقف المحرك لعدم دخول البنزين إليه، مما يؤدي إلى توقف دورة الحرق.