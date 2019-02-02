هجين جديد من «فورد» بمحرك بثماني الإسطوانات

يستعد صانع السيارات الأميركي «فورد» لاستحداث نظام جديد هجين يعتمد على محرك بثماني إسطوانات لسيارته «موستنغ».

وبحسب موقع «كار أدفايس» فقد نشر موقع مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية هذا الأسبوع تفاصيل النظام الجديد لفورد.

وأظهرت صور نشرها الموقع أن محرك سيارة «موستنغ» سيكون هجينًا بين محرك بنزين ومحرك كهربائي.

وستعتمد هذه النسخة من «موستنغ» على نظام دفع رباعي للعجلات، وقال موقع «كار أدفايس» إن نظام السيارة يبدو أنه أكثر ملائمة للسيارات الرياضية عن كثير من أنظمة السيارات الهجينة التي أصبحت أكثر شيوعًا.



