مميزات «مورغان» الرياضية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الأربعاء 30 يناير 2019, 04:05 مساء

أخفقت السيارات الرياضية ذات الثماني أسطوانات من إنتاج شركة «مورغان» البريطانية في اجتياز الإجراءات المنسقة عالميًا لاختبار المركبات الخفيفة، ما ترك الشركة مع خيارات محدودة من السيارات في أستراليا.

ونقل موقع «كار أدفايس» عن شركة «مورغان» قولها في نشرة إن مصنعها لم يعط أي مؤشرات بشأن ما إذا كان هناك نموذج بديل قادم لتلك السيارات التي لم تعد متاحة.

وأضافت الشركة أن سياراتها للعام 2019 من طرازي «بلاس 8» و«أيرو 8» ذات الثماني أسطوانات لم تعد متاحة، في حين أن سيارتي «3 ويلر» و«رودستر في 6» لا تزال متاحتين.

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