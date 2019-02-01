«رينو» تكشف أحدث أجيال «كليو»

كشفت شركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات عن الشكل الخارجي للجيل الجديد من سيارتها «كليو».

وبحسب موقع «كار أدفايس» فالجيل الجديد من السيارة يمتاز بشكل خارجي أكثر رقيًا وديناميكية عن سابقيه، كما أن لديه شبكة أكبر حجمًا وكذلك مخرج شكمان أكثر بروزًا.

وصممت شركة «رينو» هيكل الجيل الجديد من السيارة ليكون أقصر من سابقيه وأكثر انخفاضًا في محاولة لتحسين الديناميكيات الهوائية وتقديم مظهر رياضي أكثر روعة.

وستكون السيارة مزودة بزجاج أسود لامع ومقابض مخفية للأبواب الخلفية، إذ حاولت «رينو» تحسين صورة السيارة الجديدة لتبدو أكثر رقة من ذي قبل.

