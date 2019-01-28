سوزوكي تطلق «جيمي 2019»

أطلقت سوزوكي موديل 2019 من سيارة جيمي، التي تأتي مع محرك دفع رباعي، ويبدأ سعرها من 24 ألف دولار للنسخة اليدوية، مع إمكانية إضافة ألفي دولار للحصول على النسخة الأوتوماتيك من السيارة.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن سوزوكي ستنتج حوالي 1100 وحدة من السيارة في العام 2019، تم حجز 320 منها.

وجيمي 2019 هي الموديل الجديد الأول الذي تنتجه السيارة منذ إطلاق النسخة الأولى من جيمي في 1998.

وجيمي 2019 أقصر طولاً بحوالي 30 مم، لكنها تأتي مع قاعدة العجلات نفسها، وهي 2250 مم، مع زيادة عرض السيارة بمقدار 45 مم.

الهيكل الخارجي للسيارة يأتي مع غطاء من الزنك، مع نظام تعليق ثلاثي المحور، أقوى بحوالي 30%.

وجيمي 2019 تأتي مع محرك بنزيني سعة 1.3 لتر ينتج 75 ك/وات عند عزم دوران 130 وعدد لفات 4000 في الدقيقة للمحرك، موصل بناقل خمس سرعات يدوي، أو أربع سرعات أوتوماتيك.

والسيارة مزودة بشاشة تعمل باللمس سعة 7 إنشات، وكاميرا خارجية، مع إمكانية التوصيل بتطبيقات مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام ملاحة يعمل بالقمر الصناعي، وإضاءة إل إيه دي، وإطارات 15 إنشًا.

