شاحنات رام تخطف الأنظار بمعرض ديترويت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يناير 2019, 04:19 مساء

ظهور مميز لشاحنات رام في معرض ديترويت 2019، حيث أطلت الشركة الرائدة في عالم سيارات البيك آب بسيارتي 2500 و3500 وخطفت أنظار الحضور الكبير.

الشكل العام مستلهم بشكل كبير من رام 1500 الجديدة، مع تغيير تصميم شبكة التهوية الأمامية وإضافة مصابيح أمامية LED نحيفة.

بالنسبة للتصميم الداخلي، انتقلت تقنيات 1500 إلى شاحنات رام الجديدة، مثل شاشة مقاس 12 إنش لنظام المعلومات الترفيهية وأنظمة متقدمة لمساعدة السائق مثل كاميرا بزاوية 360 درجة وراصد للنقطة العمياء ونظام الحفاظ على حارة الطريق وغيرها.

بالنسبة لأداء المحركات، تم استخدام نفس التقنيات الهجينة المخففة لرام 1500 لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتسارع البيك أب في السرعات المنخفضة، ويُذكر أن هذا النظام يستخدم موتور كهربائي بجهد 48 فولت وبطارية ليثيوم أيون بالتوازي مع محرك بست سلندرات سعة 3.6 لتر أو آخر ثمان سلندرات بسعة 5.7 لتر.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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