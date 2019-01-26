كيا تعلن سعر «سيراتو جي تي»

أعلنت كيا أن سعر النسخة الجديدة من «سيراتو جي تي» يبدأ من 32 ألف دولار.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن سيراتو الجديدة تأتي مع محرك تيربو سعة 1.6 لتر رباعي الأسطوانات، ينتج 150 ك / واط عند عزم دوران 265، والمحرك أمامي الدفع موصل بناقل سبع سرعات أوتوماتيك.

وكيا سيراتو جي تي تملك المحرك نفسه الموجود في سيارة هيونداي i30.

وسيراتو الجديدة تأتي مع طلاء معدني خارجي بألوان مميزة، مع مكابح ذاتية للطوارش، وجهاز تنبيه للنقطة العمياء، ونظام توجيه وآخر لتحديد الحارة المرورية.

كما أنه يمكن إشعال وإغلاق المحرك بدون مفتاح، مع إمكانية تعديل مقعد السائق وفق ثمانية أوضاع، إضافة إلى نظام صوتي مزود بثمانية مكبرات صوت، وشاشة تعمل باللمس 8 إنش.

