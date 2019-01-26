كيا تعلن سعر «سيراتو جي تي»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | السبت 26 يناير 2019, 12:32 مساء

أعلنت كيا أن سعر النسخة الجديدة من «سيراتو جي تي» يبدأ من 32 ألف دولار.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن سيراتو الجديدة تأتي مع محرك تيربو سعة 1.6 لتر رباعي الأسطوانات، ينتج 150 ك / واط عند عزم دوران 265، والمحرك أمامي الدفع موصل بناقل سبع سرعات أوتوماتيك.

وكيا سيراتو جي تي تملك المحرك نفسه الموجود في سيارة هيونداي i30.

وسيراتو الجديدة تأتي مع طلاء معدني خارجي بألوان مميزة، مع مكابح ذاتية للطوارش، وجهاز تنبيه للنقطة العمياء، ونظام توجيه وآخر لتحديد الحارة المرورية.

كما أنه يمكن إشعال وإغلاق المحرك بدون مفتاح، مع إمكانية تعديل مقعد السائق وفق ثمانية أوضاع، إضافة إلى نظام صوتي مزود بثمانية مكبرات صوت، وشاشة تعمل باللمس 8 إنش.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
في العدد 166: حملة على سلامة و تفاصيل هدنة «الأعيان»
ليبيا
مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ 41 يومًا
ليبيا
أسماء قيادات في «داعش» ضمن كشف التعويضات في سرت
ليبيا
185 قتيلاً و456 مصابًا جراء حوادث السير خلال ديسمبر الماضي
ليبيا
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
تراجع عملات دولية رئيسية في السوق الموازية
ليبيا
«الأحوال المدنية» تُصدر أرقامًا وطنيّة لأرملة القذافي وأبنائها
ليبيا
قيادات مصراتة يطالبون بكشف معرقلي الترتيبات الأمنية والاقتصادية ويرفضون «عسكرة ...
ليبيا
محافظ «المركزي» يبحث عودة عمل السفارة الفرنسية
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وجبة العشاء في وقت متأخر لا تضر بالصحة