شركة سيات تطلق سيارتها Tarraco الجديدة

شركة سيات تطلق سيارتها Tarraco الجديدة (أرشيفية:انترنت)

أطلقت شركة سيات سيارتها Tarraco الجديدة، المخصصة للأراضي الوعرة والمجهزة بسبعة مقاعد، في الأسواق العالمية في فبراير المقبل بسعر يبدأ من 29280 ألف يورو.

وأوضحت الشركة الإسبانية أن سيارتها الجديدة تأتي بطول 4.75 متر، وتعتمد من الناحية التقنية على موديل سكودا Kodiaq، وتسع السيارة الرياضية متعددة الأغراض 700 لتر على الأقل من الحقائب والأمتعة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وجُهزت السيارة الجديدة بكشافات LED، وأجهزة رقمية، وتحكم أوتوماتيكي في مسافة الأمان، وشاشة لمسية كبيرة قياس 8 بوصات منفصلة عن لوحة أجهزة القياس والبيان.

وأضافت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاغن الألمانية أن العضو الثالث في عائلة موديلات الأراضي الوعرة يعتمد على مجموعة من محركات البنزين، والديزل بناقل حركة يدوي سداسي السرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DSG، وتغطي السيارة الجديدة نطاق القوة من 150 إلى 190 حصانًا.

وتزخر السيارة بباقة موسعة من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الحفاظ على حارة السير، ونظام مراقبة محيط السيارة، مع نظامي التعرف، على المشاة وراكبي الدراجات أيضًا.