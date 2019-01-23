فورد تكشف النسخة المعدلة من «مونديو»

كشفت فورد عن النسخة المعدلة من سيارة مونديو في معرض بروكسل للسيارات في بلجيكا.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن الكلمة الأمثل لوصف السيارة هي «رائعة»، فهي تأتي مع تصميم جديد للجزء الأمامي، مع إضاءة للضباب وتصميم انسيابي.

وتأتي السيارة أيضًا مع تصميم جديد للشبكة الأمامية وإطار العجلات.

وفورد مونديو تأتي في فئة سيدان وهاتشباك وواغون، وتأتي مع ألواح في الجزء الخلفي من الكروم تصل بين وحدتي الإضاءة.

والسيارة تأتي أيضًا مع ناقل ثماني سرعات أوتوماتيك، ونظام توجيه، مع نظام ذكي لتحديد سرعة السيارة موصل مباشرة مع نظام المرور العام.

ومونديو المعدلة تأتي مع شاشة تعمل باللمس سعة 8 إنشات موصولة بنظام معلوماتي مطور وتطبيقات مثل Apple CarPlay وAndroid Auto.

وفي أوروبا، ستكون سيارة مونديو الواغون متاحة مع محرك هجين، يجمع بين محرك بنزيني ينتج 138 ك/وات، ومحرك كهربائي موصل ببطارية ليثيوم ايون تنتج 1.4 ك/وات/ساعة.

