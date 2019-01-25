«بيكانتو جي تي» بمحرك تيربو ثلاثي الأسطوانات

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الجمعة 25 يناير 2019, 01:41 مساء

أعلنت كيا أن سعر سيارتها «بيكانتو جي تي» الجديدة يبدأ من 18 ألف دولار، وهي أغلى بحوالي 500 دولار عن النسخة المتاحة في الأسواق.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن «كيا بيكانتو جي تي» الجديدة تأتي مع محرك تيربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر، ينتج 74 ك/وات عند عزم دوران 172، مقارنة مع المحرك المتاح حاليًا سعة 1.25 لتر وينتج 62 ك/وات عند عزم دوران 122.

ومحرك السيارة موصل مع ناقل خمس سرعات يدوي بدل من محرك أوتوماتيك.

وفيما يخص التصميم الخارجي، من الصعب التمييز بين بيكانتو الجديدة والنسخة المتاحة في الأسواق، مما يعني أنها تأتي مع ألواح من اللون البرتقالي بالهيكل الخارجي، وأنبوب عادم مزدوج وإطارات 16 إنشًا.
 

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