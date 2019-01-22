مليون دولار لمن يخترق السيارة «تسلا 3»

تقدم شركة «تسلا» مسابقة للقرصنة بجوائز تقارب قيمتها مليون دولار لتشجيع الهاكرز على إيجاد مشاكل أمنية مع سيارة «تسلا، موديل 3».

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، عقد مؤتمر الأمن «Pwn2Own» شراكة مع شركة السيارات الكهربائية «تسلا»، لتقديم فرصة للباحثين للفوز بجوائز تتراوح قيمتها بين 35 و250 ألف دولار مقابل العثور على نقاط ضعف في سيارة «تسلا، موديل 3».

وسيحصل أول شخص يكتشف ثغرة، على سيارة «موديل 3» من الشركة.

وقال بريان غورينك، كبير المديرين في شركة «تريند مايكرو» للأمن الإلكتروني، «منذ العام 2007، أصبحت Pwn2Own مسابقة رائدة في مجال الصناعة التي تشجع على مجالات جديدة من أبحاث ثغرات الأمن السيبراني».

وأضاف قائلاً: «على مر السنين قمنا بإضافة أهداف وفئات جديدة لتوجيه الجهود البحثية نحو مجالات الاهتمام المتزايد للشركات والمستهلكين. وفي هذا العام، عقدنا شراكة مع بعض أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا لتعزيز هذا الالتزام، ومواصلة قيادة أبحاث الثغرات الأمنية ذات الصلة».

هذا المحتوى من «تيربو العرب»