شيفرولية تستعد لإطلاق السيارة الأرخص «Tracker»

أعلنت شركة شيفروليه استعدادها إطلاق نموذج جديد من سيارات «Tracker» الصغيرة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، السيارة الجديدة مكونة من هيكل بطول 4.27 م، وعرض 1.79 م.

وتحتوي قمرة القيادة على مقاعد جلدية مريحة، وواجهة بشاشتين وأنظمة مالتيميديا وتكييف.

ومن المفترض أن تتسع السيارة لخمسة ركاب، على أن تعرض للمرة الأولى في معرض يقام بالصين خلال مارس المقبل.

وستطرح السيارة بمحرك بنزين بسعة 1.0 لتر وقوة 110 أحصنة، وعلبة سرعة إلكترونية بست بمراحل، ونظام تعليق خاص لاجتياز أصعب الطرق، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

يذكر أن أقل سعر للسيارة سيصل إلى 13200 دولار أميركي.

هذا المحتوى من تيربو العرب