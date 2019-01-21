إنفينيتي تطلق «كيو إكس Inspiration»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الإثنين 21 يناير 2019, 03:11 مساء

كشفت إنفينيتي رسميًا عن سيارتها الجديدة كيو إكس Inspiration خلال معرض ديترويت للسيارات.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن السيارة تقوم على المنصة الكهربائية بالكامل التي طورتها إنفينيتي، وهي السيارة الأولى الكهربائية بالكامل التي تنتجها الشركة، وتوفر أداء مميزًا.

ووضعت إنفينيتي البطارية في أرضية السيارة لضمان تقليل مركز الجاذبية وتحسين الأداء. والبطارية موصلة مع محرك كهربائي عند كل محور، مما يعني أن السيارة رباعية الدفع.

ولم توفر إنفينيتي أي معلومات بشأن مخرجات محرك السيارة، أو أي معلومات خاصة بأداء المحرك.

وأبعاد سيارة كيو إكس Inspiration حوالي 4650 مم طول و1630 مم عرض، وقاعدة العجلات تبلغ 2850مم.

وتأتي السيارة مع إطارات 22 إنشًا، وتأتي مع تصميم جديد لتحسين الديناميكية الهوائية.

وفي داخل السيارة، صممت إنفينيتي المقاعدة الأمامية لتكون قادرة على الدوران 30 درجة ما يسهل من حركة دخول والخروج من السيارة، بينما صممت المقاعد الخلفية على هيئة كنبة لتوفير أكبر قدر من الراحة.
 

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