تعرف على محرك سيارة «سوبرا A90»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الإثنين 21 يناير 2019, 12:17 مساء

كشف الموقع الرسمي لشركة تويوتا خصائص محرك سيارة سوبرا A90، التي تأتي مع محرك رباعي الأسطوانات.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن سوبرا SZ تأتي مع محرك تيربو رباعي الأسطوانات ينتج 145 ك/وات، ويستغرق 6.5 ثانية حتى يصل إلى سرعة 100 كلم/ساعة.

لكن سيارة سوبرا A90، التي تحمل أيضًا اسم SZ-R، فتأتي مع محرك سنتج 190 ك/وات عند عزم دوران 400، ويستغرق 5.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة.

كما تأتي السيارة مع ناقل ثماني سرعات أوتوماتيك، وهي أكثر وزنًا بمقدار 40 كغم من النسخة الحالية في الأسواق.

لكن سوبرا الجديدة لن تزهر في الأسواق قبل نهاية العام 2019، وسيتم عرض 300 وحدة فقط من السيارة في صالات العرض خلال الـ12 شهرًا الأولى من انطلاق عمليات البيع.
 

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