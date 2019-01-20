4 نصائح لتفادي مشكلات المطبات الصناعية

تعد المطبات الصناعية طريقة للسلامة والوقاية المتبعة حول العالم من الحوادث عن طريق التهدئة المرورية، وهي عبارة عن ارتفاع قليل في طبقة الرصيف يتم صنعه بمناطق محددة بحيث تجبر سائقين السيارات على تخفيض السرعة.

ويتم عمل المطبات بالعديد من الأشكال، ويستخدم في عملها خرسانة أسفلتية أو عناصر جاهزة الصنع.

وهناك معايير محددة خاصة بإنشاء مطب صناعي يجب إتباعها، بالبداية اختيار مكان مناسب وارتفاع المطب عن الطريق ودرجة الميل، الانحدار، الانتهاء بوضع لافتات إرشادية قبل المطب بهدف تنبيه سائقين السيارات بوجود مطب وذلك وفقًا لموقع «السيارة».

إن الهدف من المطب أو المطب صناعي هو تقليل سرعة مرور المركبات المرورية وغالبًا يكون طول المطب الصناعي أقل من 1 قدم أو نحو 30 سم وارتفاع المطب يبدأ من 7 وحتى 10 سم، وحتى يتمكن سائق السيارة من تفادي مخاطر المطبات على حياته وعلى السيارة يجب اتباع هذه النصائح.

نصائح مهمة لتفادي خطورة المطبات

إتباع العلامات والإرشادات

- يجب على قائد السيارة أخذ الحذر أثناء قيادة السيارة والانتباه إلى الإرشادات لمعرفة أماكن المطبات، خصوصًا إذا كنت تقود السيارة أول مرة على هذا الطريق.

استخدام الفرامل

- يجب مراعاة استخدام المكابح قبل المطب بمسافة كافية من أجل تقليل سرعة السيارة بحيث لا تصطدم بعنف مع المطب من ثم يسبب احتكاكًا وتلفًا أسفل السيارة.

- ويعلم قائدو السيارات أن استخدام مكابح السيارة في حالة اكتشاف مطب فجأة لن يكون الخيار المثالي، لكن عدم استخدام الفرامل ربما يسبب نتائج عكسية، ولذلك يجب على سائق السيارة أن يمسك بمقود السيارة جيدًا ويحرص على عدم انحراف السيارة يمينًا أو يسارًا لحين الاصطدام.

حزام الأمان

- إن حزام الأمان هو أحد طرق الوقاية بالسيارة، فهو فعال جدًا مع المطبات فإن الارتداد الذي ينتج عن الاصطدام بالمطب الأرضي تحركات عنيفة إلى ركاب السيارة، لكن مع ارتداء حزام الأمان سوف تقل المخاطر بكل تأكيد.