كيا تكشف تفاصيل «سيراتو جي تي»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الأحد 20 يناير 2019, 01:42 مساء

أعلنت كيا رسميًا تفاصيل سيارة الجديدة سيراتو جي تي، التي تأتي في فئتين سيدان وهاتشباغ، ويبدأ سعرها من 31 ألف دولار.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن سيراتو جي تي تأتي مع محرك 1.6 لتر رباعي الأسطوانات، تيربو، ينتج 150 ك/وات عند عزم دوران 265، أمامية الدفع مع ناقل سبع سرعات أوتوماتيك.

والسيارة تأتي مع إمكانية تشغيل وإيقاف المحرك دون مفتاح، مع إمكانية تعديل مقاعد السائق حسب 8 أوضاع، وإضافات جلدية على المقود.

والسيارة مجهزة بنظام صوتي مزود بثمانية مكبرات صوت، مع شاشة تعمل باللمس 8 إنشات، وإمكانية التوصيل بالقمر الصناعي.
 

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