خطوات تنظيف مبرد السيارة بنفسك

يعتبر مبرد السيارة أوكما يطلق عليه البعض ريدياتير السيارة أحد الأجزاء المهمة، التي تعمل على تخفيض درجة حرارة محرك السيارة.

ولذلك يفضل أن تهتم بهذا الجزء ومراعاة تنظيفه من وقت إلى آخر، فإن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على أداء محرك السيارة وعزمه أثناء القيادة على مختلف الطرق، إضافة لأنها أحد الوسائل التي تساعد محرك السيارة في تجنب أي عطل مفاجئ.

لذلك نوضح لك كيفية تنظيف ريدياتير السيارة بنفسك في خطوات بسيطة وذلك وفقــًا لموقع «السيارة».

خطوات تنظيف ريدياتيرالسيارة

الأدوات اللازمة إلى تنظيف ريدايتر السيارة

- توجد بعض الأدوات التي تساعدك في عملية تنظيف مبرد السيارة بشكل كبير، ومن أبرز هذه الأدوات أن يكون لديك ماء مقطر وسائل تنظيف المبرد، بجانب أنبوب ومصدر ماء جاري، وقفاذات مضادة إلى الحرارة وقطعة قماش لكي تمتص الماء.

الخطوات الخاصة بتنظيف مبرد السيارة

- بالبداية يجب التأكد بأن محرك السيارة أصبح باردًا تماما، وبعد ذلك يقوم الشخص بعملية تصريف السائل الموجود بمبرد السيارة، وذلك عن طريق نزع صمام التصريف، كما يجب أن تزيل حوالي لتر من السائل وذلك هو الحد الأدنى.

- ثم يتم تركيب صمام التصريف مرة أخرى، ثم نضع منظف المبرد وينصح بهذه الحالة استخدام كل محتوى عبوة سائل التنظيف، ويتم غلق الرديتر، ثم يتم تشغيل المحرك مرة أخرى لحوالي خمس دقائق ثم يطفأ مرة أخرى.

- يتم إعادة تصريف السائل الموجود في مبرد السيارة، ويتم ذلك عبر نزع صمام التصريف، لكن أثناء عمل هذه الخطوة يجب الإنتباه من درجة الحرارة المرتفعة، وينصح بهذه الحالة بأن تستخدم قطعة قماش لكي تفتح غطاء الريدايتر، كما ينصح بأخذ الحذر الشديد أثناء عمل ذلك لكي تتجنب التعرض إلى الحروق عند فتح غطاء الريدايتر، وبعد ذلك يتم تنظيف مبرد السيارة عن طريق ماء جاري في أنبوب حوالي خمس دقائق متواصلة.

- في هذه المرحلة يتم تركيب صمام تصريف الماء مرة أخرى، ويتم وضع الماء المقطر بالمبرد، ثم يضاف السائل الخاص بالريدتير، وقبل تشغيل المحرك، يفضل أن تتأكد من عدم وجود أي تسريبات من السوائل التي توجد بالرديتير، وبعدما تتأكد من ذلك الأمر، يتم إعادة تشغيل محرك السيارة مرة ثانية وتراقب مقاس الحرارة في السيارة.

- يجب الاستمرار على تلك الخطوات السابقة لكي تستطيع أن تنظف ريداتير السيارة لكي تتفادي التعرض إلى المواقف المحرجة والتي تحدث فجأة خصوصًا في فصل الصيف بحيث تكون درجات الحرارة عالية، فإن ريداتير السيارة أحد القطع الهامة يجب ألا تتردد في تنظيفها من حين إلى آخر.

