تويوتا تنتهي من تصميم «جي آر سوبرا Super GT»

أعلنت تويوتا الانتهاء من تصميم سيارة جي آر سوبرا Super GT في معرض طوكيو هذا الأسبوع، وأكدت دخولها مسابقة Super GT العام المقبل.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن سيارة Super GT تختلف عن Supra Gazoo الرياضية، التي ظهرت في معرض جنيف للسيارات في 2018.

وقالت تويوتا في بيان إن «Super GT تؤكد تركيز الشركة على استخدام السيارات الرياضية لتسريع تطوير نماذج الإنتاج».

وتويوتا الآن على بعد أيام قليلة من الإعلان رسميًا عن Super GT في معرض ديترويت للسيارات.

ومن المتوقع أن تأتي Super GT مع محرك تيربو بنزيني سعة 3.0 لتر ينتج 250 ك / واط عند عزم دوران 500.

