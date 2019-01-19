تفاصيل «تيلورايد» الجديدة من «كيا»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | السبت 19 يناير 2019, 12:08 مساء

كشفت كيا عن تفاصيل سيارتها تيلورايد الجديدة، بعد أن أعنلت عن النسخة المعدة للإنتاج في نيويورك العام الماضي.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن كيا تيلورايد تأتي مع محرك في6 سعة 3.8 لتر ينتج 217 ك / واط عند عزم دوران 355 وعدد لفات للمحرك 5200 في الدقيقة.

وتأتي السيارة أيضًا مع ناقل بثماني سرعات أوتوماتيك، وهي أمامية الدفع، لكن مع توفير نسخة رباعية الدفع.

والسيارة مجهزة بشاشة تعمل باللمس 10.25 إنش، ونظام صوتي مزود بعشر مكبرات للصوت بقوة 630 واط، وشاحن لاسلكي للهاتف، وصف ثالث من المقاعد.

وتتوافر حزمة من تكنولوجيا الأمان، منها نظام تحديد النقطة غير المرئية، وتحديد الحارة المرورية، ونظام توجيه.
 

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