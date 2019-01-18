فولكسفاغن تروج لـ«باسات 2020»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الجمعة 18 يناير 2019, 09:26 صباحا

نشرت فولكسفاغن بالولايات المتحدة مقطعًا دعائيًا لسيارة باسات 2020، قبيل الإعلان عنها رسميًا في معرض السيارات الدولي لدول أميركا الشمالية المقام في ديترويت خلال أيام.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن فولكسفاجن نشرت رسمًا توضيحيًا للسيارة السيدان، الشهر الماضي، ونشرت الأون على حسابها بموقع «تويتر» صورًا حقيقية للسيارة.

وقالت: «حقيقة، في العام 2018، 4.25 مليون سيارة سيدان بيعت في الولايات المتحدة وحدها».

ويبدو الموديل الجديد نسخة معدلة أكثر قوة من باسات المتاحة في الأسواق الأميركية، مع جزء خلفي أكثر إنسيابية.

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