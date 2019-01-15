نصائح تطيل عمر فرامل السيارة

تعتمد نسب الأمان أثناء قيادة السيارة على منظومة الفرامل بشكل أساسي، خصوصًا عند التعرض لأي أمر مفاجئ على الطريق وأي خلل يحدث في منظومة المكابح، مما تعرض قائد السيارة ومن معه إلى الخطر، في بعض الأحيان يقوم العديد من قائدي السيارات بالأخطاء العفوية والمنتشرة، والتي ربما تضر بمنظومة عمل السيارة، وذلك يسبب زيادة نسبة التعرض إلى حوادث السير أثناء قيادة السيارة، لذلك يجب العناية بفرامل السيارة، وسوف نقدم لك قائد السيارة نصائح مهمة لإطالة عمر فرامل السيارة احرص على تطبيقها وذلك وفقًا لموقع «السيارة».

- يراعى عدم الضغط بشدة على الفرامل أثناء القيادة بقدر المستطاع، فإن ذلك ربما يؤدي إلى تلف وتغيير الإطارات بشكل أسرع، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة بها.

- مراعاة تزويد زيت الفرامل بالسيارة عند نقص المنسوب الخاص به في خزان زيت الفرامل، حيث إن نقص سائل الفرامل يشير إلى تلف وتآكل تيل الفرامل.

- يجب ربط عجلات السيارة ومراعاة الانتقال من المسمار إلى الآخر المقابل، فإن هذه الطريقة تجعل تثبيت العجلة رائعًا، ومن ثم وقوفها بالشكل الصحيح عند استعمال المكابح.

- يجب ألا تزيد سائل الفرامل على المعدل الطبيعي، وذلك لكي لا يتآكل التيل دون إعطاء أي تنبيه أو إشارة إلى السائق، فإن لمبة الفرامل لا تعمل في هذه الحالة.

- عندما تسمع صوت صفير بعد الضغط على دواسة الفرامل، ولا تتمكن من تحديد مصدر الصوت، فإذا كان الصوت ناتجًا عن فرامل السيارة الأمامية أو الخلفية، يراعى قيادة السيارة بسرعة متوسطة، ويراعي جعل صندوق التروس في وضعية الحياد، ثم ارفع فرامل اليد بالتدريج أثناء قيادة السيارة، ففي حالة صدور صوت فهو من فرامل السيارة الخلفية، وإذا لم يصدر فإنه من فرامل السيارة الأمامية.

- عدم سكب الماء على أجزاء فرامل السيارة

- إن الخبراء بمجال السيارات يحذرون من سكب الماء على منظومة فرامل بالسيارة، وخصوصًا إذا شممت رائحة تصدر من جهة الإطارات لكي لا تسبب اعوجاج أقراص السيارة، بينما إذا كنت ترغب بمعرفة مصدر صوت صفير أثناء الضغط علي دواسة المكابح، يمكن أن تقود السيارة بسرعة متوسطة ثم تعتمد وضع الحياد في علبة التروس، وفي تلك الحالة ترفع مكابح اليد بطريقة تدريجية، فإن سمعت صوت صفير يصدر من سيارتك، يجب ألا تتأخر في الكشف على فرامل السيارة الخلفية بشكل سريع وفي مركز صيانة متخصص، إنها نصائح مهمة لإطالة عمر فرامل السيارة.

