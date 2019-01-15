تسلا تطرح الفئة الأولية من «إس» وموديل «إكس»

أكد المدير التنفيذي لشركة تسلا أن الشركة S,T تطرح الفئة الأولية من موديل إس وموديل إكس في يناير الجاري.

وأكد ايلون موسك، عبر حسابه على «توتير» أنه على المشترين تأكيد طلبات شرائهم لموديل إس وموديل أكس، وكلاهما ينتج 75 ك/وات/ساعة، وفق موقع «كارأدفايس».

وقال موسك: «بدءًا من يوم الاثنين، لن تستقبل تسلا أي طلبات جديدة لشراء موديل إس وموديل إكس».

ويبدأ سعر سيارة موديل إس من 117 ألف دولار، بينما يبدأ سعر موديل إكس من 126 ألف دولار.

وتريد تسلا أن تفسح المجال قليلاً لزيادة مبيعات موديل3، الذي يبدأ سعره من 54 ألف دولار في الولايات المتحدة، ويأتي مع بطارية تنتج 75 ك/وات/ساعة.

ومن المتوقع أن تصل موديل3 إلى أستراليا منتصف العام 2019.

