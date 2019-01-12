بالفيديو: سبب نقص زيت ناقل الحركة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يناير 2019, 03:26 مساء

نقدم لك بالفيديو أسباب نقص زيت ناقل الحركة «الجير بوكس» المفاجئ أووجود تسريب زيت على المحرك أو ناقل الحركة وكيفية حل هذه المشكلة بنفسك في خطوات بسيطة.

شاهد معنا الفيديو وتعرف على طريقة صيانة سيارتك بنفسك وفقًا لموقع «السيارة» وموقع «يوتيوب».

بالبداية نريد أن نوضح كيف يحدث هذا التسريب، حيث أن جميع الأجزاء في نظام ناقل الحركة معرضة إلى ارتفاع درجة الحرارة وخصوصًا أثناء سير السيارة، وذلك ربما يعرضها إلى التلف بشكل سريع، كما أن تلك القطع تعتمد أثناء التصنيع على الكاوتشوك والمعادن، لذلك تظهرعليها التشققات سريعًا، وهذا يؤدي إلى تسريب زيت ناقل الحركة بالسيارة.

ويجب الإشارة إلى أن زيت ناقل الحركة بالسيارة يمر خلال علبة التروس وذلك عن طريق مجموعة أنابيب مصنوعة من الألومينيوم، وهي في الغالب تتحمل العديد من العوامل الصعبة، ولكنها بعض الأحيان ربما تتعرض هذه الأنابيب إلى الضربات أوارتفاع في درجات الحرارة، وذلك يؤدي إلى ظهور بعض التشققات، وبالتالي يحدث تسريب لزيت ناقل الحركة بالسيارة.

ربما تسبب العيوب التي تظهر أثناء تركيب النظام بالكامل إلى مشكلة تسريت زيت ناقل الحركة بالسيارة، وفي تلك الحالات يجب أن تعالج هذا العيب بالسيارة بشكل سريع، لكي تحمي السيارة وجميع أجزائها من تعرض إلى الكثير من المشكلات في نظام ناقل الحركة بالسيارة.

ومن المؤكد أن أي تشقق يحدث في مضخة زيت ناقل الحركة بالسيارة، ربما يؤدي إلى حدوث مشكلة كبيرة وهي وجود تسريب في زيت ناقل الحركة بالسيارة، وذلك ينعكس على مضخة الزيت في السيارة وتسبب العديد من المشاكل بمرور الوقت خصوصاً عندما تحدث هذه المشكلة مع ارتفاع درجات الحرارة في السيارة.

يجب ألا تتردد عند ملاحظة أي علامة من العلامات السابق ذكرها في أن تتوجه بشكل سريع إلى أقرب مركز صيانة للسيارات حتى تعالج مشكلة تهريب زيت ناقل الحركة في السيارة لكي لا تقضي على علبة تروس الجير بشكل نهائي، ثم تؤثر على ناقل الحركة أو قير السيارة بالكامل وتحتاج إلى استبداله.

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