«برابهام» تزود «بي تي 62» بخاصية جديدة للقيادة

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | السبت 12 يناير 2019, 01:02 مساء

«برابهام» تزود سيارة السباق «بي تي 62» بخاصية جديدة للقيادة على الطرق

زودت شركة «برابهام» سيارة السباق خاصتها «بي تي 62» بخاصية جديدة تمكن السائق من قيادة السيارة على الطرق العادية، وذلك بعدما أعرب بعض مستخدميها عن رغبتهم في قيادة سياراتهم من وإلى حلبات السباق.

وقال دان ماركس، المدير التجاري لـ«برابهام» ِإن تزويد السيارة بالخاصية الجديدة يأتي من منطلق حرص الشركة على جعل كل من سياراتها مصممة بما يتوافق مع احتياجات مالكها، بحسب موقع «كار أدفايس».

وستكون السيارة المعدلة أثقل وزنًا من نسخة السباق فقط، لكن السيارة ستحتفظ بمحركها ذي الثماني أسطوانات سعة 5.4 لترات، وستولد طاقة تصل إلى 522 كيلو واط، وعزم دوران يبلغ 667 نيوتن. متر.

وستكلف الخاصية الجديدة نحو 266 ألف دولار إضافية للسيارة «بي تي 62» التي يصل سعرها إلى 1.8 مليون دولار.
 

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