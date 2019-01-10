تويوتا تكشف عن سيارتها ذاتية القيادة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 11:32 صباحا
السيارة تم الكشف عنها خلال فعاليات معرض CES بمدينة لاس فيغاس الأميركية (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة تويوتا عن سيارة آلية القيادة خلال المشاركة ضمن فعاليات معرض CES بمدينة لاس فيغاس الأميركية.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها الاختبارية TRI-P4 تعتمد على موديل لكزس الهجين LS 500h، كما تستند على المنصة P4 للقيادة الآلية مع كاميرات لمراقبة محيط السيارة، وأجهزة استشعار صور أمامية وخلفية، بالإضافة إلى نظام LIDAR مع 8 ماسحات ضوئية، وفق «24».

كما يتميز نظام P4 بحاسوب فائق وخوارزميات جديدة، مع الحاجة لمساحة بناء منخفضة بشكل كبير.

وتهدف الشركة اليابانية بسيارتها الاختبارية TRI-P4 إلى اختبار برنامجي القيادة الآلي «Chauffeur»، والذي تتولى فيه السيارة القيادة بالكامل دون تدخل من السائق، والبرنامج «Guardian»، الذي تقدم فيه السيارة الدعم للسائق أثناء القيادة.

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