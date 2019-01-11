تعرف على ميني كوبر ذات الثلاثة أبواب

أعلنت ميني كوبر أنها ستوفر عددًا محدودًا جدًا من سيارة JCW ميلبروك، وهي النسخة الخاصة من السيارة ذات ثلاثة أبواب.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن ميني كوبر ستوزع 20 وحدة فقط من السيارة، التي سيبدأ سعرها من 57 ألف دولار.

وتأتي النسخة الخاصة من JCW ميلبروك مع طلاء خارجي من الأرزق المعدني، وغطاء إطارات خفيف 17 إنشًا، وإضاءة أمامية بالغطاء، وغطاء أسود للمرايا، وخطوط سوداء بالسقف.

كما تأتي السيارة مع محرك بنزيني تيربو سعة 2.0 لتر ينتج 170 ك/وات عند عزم دوران 320 نيوتن، وهي أمامية الجر، مع ناقل أوتوماتيك ثماني سرعات.

وتأتي JCW ميلبروك مع سقف بانوراما، ومقاعد من الجلد الفاخر مع إمكانية تعديل حرارتها، ونظام ملاحة موصل بشاشة تعمل باللمس 8.8 إنش، وإمكانية التوصيل بتطبيقات مثل Apple CarPlay، ونظام صوتي مزود بـ12 مكبر صوت.

هذا بالإضافة إلى نظام مراقبة طقس مزدوج، وأجهزة استشعار أمامية وخلفية للمساعدة في صف السيارة، وضاءة ال اي دي.

