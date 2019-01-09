هيونداي تسحب عددًا من سياراتها

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الأربعاء 09 يناير 2019, 12:44 مساء

أصدرت هيونداي قرارًا بسحب عدد من نسخ سيارة كونا كروس أوفر موديل 2018 ذات محرك تيربو.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن القرار يرجع لمخاوف بشأن وجود عيوب في المكابح يؤثر على أدائها.

وأوضحت هيونداي أن هناك عيبًا في التصنيع أدت إلى خطأ في تركيب أنبوب المكابح الأمامية، التي تصل إلى نظام العادم.

وقالت إنه من الوقت والاستخدام قد يتسبب هذا العطل في كسر الأنبوب، وهذا سيؤثر سلبا على أداء المكابح أو توقفها، وهو ما يعرض حياة الركاب لخطر الاصطدام.

وأوضحت هيونداي أن 4969 سيارة متأثرة بقرار السحب، وهي سيارات بيعت في الفترة بين 20 أبريل 2018 إلى 11 سبتمبر 2018.

والسيارات التي شملها القرار هي كونا ذات محرك تيربو سعة 1.6 لتر رباعية الدفع، وليست الفئة أمامية الدفع بمحرك 2.0 لتر.
 

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