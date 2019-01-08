بورش تكشف سيارتها «718 كايمان GT4 Clubsport»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الثلاثاء 08 يناير 2019, 02:52 مساء

كشفت بورش عن سيارتها «718 كايمان GT4 Clubsport» الجديدة، والتي تأتي مع وزن إضافي حوالي 30 كغم، ومع هيكل خارجي مصنوع من الألياف الطبيعية.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن Clubsport الجديدة تأتي مع محرك سعة 3.8 لتر، ينتج 313 ك/وات مع 7500 لفة للمحرك في الدقيقة، وعزم دوران 425.

المحرك موصل بنظام جر خلفي، وناقل ست سرعات. والسيارة تزن 1320 كغم، وتأتي مع مقعد للسباقات.

وتقول بورش إن النسخة الجديدة من سيارة Clubsport هي سيارة السباقات الأولى التي يتم إنتاجها باستخدام الألياف الطبيعية في بعض أجزائها الخارجية، وهي ألياف لها نفس وزن وصلابة ألياف الكربون.

وأبواب الركاب والجناح الخلفي مصنوع من ألياف عضوية مصدرها مواد زراعية مثل ألياف الكتان والقنب.

وسيارة Clubsport تأتي في فئتين، الأولى هي (تراك داي) وهي تستهدف السائقين من الهواة، وتأتي مع نظام للتحكم في الجر وثبات السيارة، وخزان وقود 80 لترًا.

والفئة الثانية هي (كومبيتيشن) وتستهدف سائقي السباق الدوليين والمحليين، وتأتي مع خزان وقود سعة 115 لترًا، وعجلة قيادة سريعة، ونظام إطفاء أوتوماتيك للحريق، ونظام قرامل معدل.

ومتاح للمشترين الآن طلب فئتي سيارة GT4 Clubsport، لكن المبيعات لن تبدأ قبل شهر قبراير المقبل.

ويبدأ سعر فئة (تراك داي) من 134 ألف يورو في أوروبا، أو 214 ألف دولار، وفئة (كومبيتيشن) تبدأ من 157 ألف يورو، أو 251 ألف دولار.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الترتيبات الأمنية والمليشيات
كاريكاتير
سلتو يكشف عرض «نادي الجيران» ويتحدث عن رحيله من الأهلي طرابلس
رياضة محلية
ضبط 556 كرتونة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية بميناء مصراتة
ليبيا
السايح يطلع «النواب» على استعدادات المفوضية للاستفتاء ويقدم ملاحظاته على القانون
ليبيا
لجنة أزمة الوقود والغاز تعلن إنهاء عملها استجابة لقرار المجلس الرئاسي
ليبيا
ليبيا في الصحافة الأجنبية: عائدات النفط والجضران وشحنة مخدرات
ليبيا
هريسة جوز الهند في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
«جي بي مورغان» يعترف بتحويل مدفوعات لوليد الجهمي: إنها خدمات وليست رشوة
ليبيا
صنع الله: إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 24.4 مليار دولار خلال العام 2018
ليبيا
شاهد.. الثلوج تغطي مناطق الجبل الأخضر
ليبيا
تقرير «المحاسبة»: «المركزي» بالبيضاء يوافق على توريد سلع تموينية بأسعار السوق ...
ليبيا
الحكومة الإسرائيلية تسعى للحصول على تعويضات مالية من ليبيا
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منع الرياضيين من تناول القهوة