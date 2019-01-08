بورش تكشف سيارتها «718 كايمان GT4 Clubsport»

كشفت بورش عن سيارتها «718 كايمان GT4 Clubsport» الجديدة، والتي تأتي مع وزن إضافي حوالي 30 كغم، ومع هيكل خارجي مصنوع من الألياف الطبيعية.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن Clubsport الجديدة تأتي مع محرك سعة 3.8 لتر، ينتج 313 ك/وات مع 7500 لفة للمحرك في الدقيقة، وعزم دوران 425.

المحرك موصل بنظام جر خلفي، وناقل ست سرعات. والسيارة تزن 1320 كغم، وتأتي مع مقعد للسباقات.

وتقول بورش إن النسخة الجديدة من سيارة Clubsport هي سيارة السباقات الأولى التي يتم إنتاجها باستخدام الألياف الطبيعية في بعض أجزائها الخارجية، وهي ألياف لها نفس وزن وصلابة ألياف الكربون.

وأبواب الركاب والجناح الخلفي مصنوع من ألياف عضوية مصدرها مواد زراعية مثل ألياف الكتان والقنب.

وسيارة Clubsport تأتي في فئتين، الأولى هي (تراك داي) وهي تستهدف السائقين من الهواة، وتأتي مع نظام للتحكم في الجر وثبات السيارة، وخزان وقود 80 لترًا.

والفئة الثانية هي (كومبيتيشن) وتستهدف سائقي السباق الدوليين والمحليين، وتأتي مع خزان وقود سعة 115 لترًا، وعجلة قيادة سريعة، ونظام إطفاء أوتوماتيك للحريق، ونظام قرامل معدل.

ومتاح للمشترين الآن طلب فئتي سيارة GT4 Clubsport، لكن المبيعات لن تبدأ قبل شهر قبراير المقبل.

ويبدأ سعر فئة (تراك داي) من 134 ألف يورو في أوروبا، أو 214 ألف دولار، وفئة (كومبيتيشن) تبدأ من 157 ألف يورو، أو 251 ألف دولار.

