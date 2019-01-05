كيف تختار إطارات سيارتك؟

يعد اختيار إطارات السيارة مزيجا من العلم والفن، ففي البداية يجب أن تعرف الحجم الصحيح لإطارات سيارتك، وبنفس الأهمية يجب أن تدرك الطريقة التي تقود بها سيارتك والظروف التي تقود فيها سيارتك وماذا يجب أن تسأل بائع الإطارات عندما تذهب لشرائها.

وسنستعرض معك في هذا التقرير الطريقة الصحيحة لاختيار الإطارات الأنسب لسيارتك.

الإطارات الموسمية

- تصنع بعض الإطارات بمواصفات خاصة تبعاً للظروف الجوية التي ستسير فيها، في حين تصنع الإطارات الأخرى لتتحمل الظروف الجوية على مدار السنة، وبعض الإطارات يكون مخصصاً للشتاء وبعضها للأمطار وبعضها للطرقات الوعرة، وهناك إيجابيات وسلبيات لكل منها لذلك يجب أن تدرك خصائص كل منها ومتى تستعمله.

الإطارات السنوية

- وهي أكثر الإطارات انتشاراً على الطرقات ومصممة خصيصاً لتتكيف مع ظروف القيادة اليومية طوال السنة، وهي توفر مستويات أداء متوازنة على الطرقات الجافة والمبتلة، بالإضافة إلى مستويات أداء مقبولة في الثلوج في المناطق التي تهطل فيها الثلوج بشكل خفيف، وهي تتمتع بكونها حل عملي مصممة للسير على مدار السنة مع عمر افتراضي أطول.

الإطارات الشتوية/ الثلجية

- هذه الإطارات مصممة خصيصاً لتوفر أعلى مستويات الأداء عند السير على الجليد والثلج والطرقات المبتلة، بالإضافة إلى السير على الطرقات الجافة في الظروف الجوية القاسية مثل انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي دون وجود ماء، وهي غير مخصصة للاستخدام على مدار السنة، ويمكن التعرف عليها بسهولة حيث تحمل إشارة جبل وفي وسطها بلورة ثلجية وهو ما يشير إلى أنها مناسبة للاستخدام في الشتاء.

الإطارات الصيفية

- هذه الإطارات مخصصة للمركبات ذات الأداء العالي وتوفر أعلى مستويات الأداء في الظروف الجوية الجافة والمبتلة في درجات حرارة مرتفعة، وهي مصممة للاستخدام على مدار السنة لكن يجب عدم استخدامها في فصل الشتاء حيث تتدنى درجات الحرارة وتصل إلى درجة التجمد لفترات طويلة لأن هذه الإطارات لا تعطي أفضل أداء في مثل هذه الظروف.

إطارات جميع التضاريس (All-Terrain)

- هذه الإطارات مصممة للسير على الطرق الوعرة لتعطيك أفضل أداء عند السير على الطين والرمال والصخور، ويمكن المسير بها على الطرقات العادية إلا أنها تصدر أصواتاً مزعجة أكثر من الإطارات العادية.

المزج بين الإطارات القديمة والجديدة

- عندما تقوم بشراء إطارين جديدين بدلاً من أربعة، احرص على أن يكون الإطارين الجديدين بنفس حجم ونوع الإطارين الحاليين وأن يقوم بائع الإطارات بتركيب الإطارين الجديدين في الخلف، وذلك لسببين:

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