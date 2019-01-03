تعرف على «كروس أوفر بيجو» الجديدة

أجرت بيجو قيادة اختبارية لنموذج هندسي لسيارة كروس اوفر جديدة في اوروبا.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن النموذج استعار الهيكل الخارجي لسيارة بيجو 208 المتاح حاليا في الأسواق، لكن النموذج قيد الاختبار ستكون أكثر عرضا، وأن يبلغ عرضها 1739 مم.

ويبدو أن الجزء الخلفي أطول من النسخة الحالية، مع تغيير مكان العجلات للخلف قليلا، ما يعني أن قاعدة العجلات ستكون حوالي 2538 مم.

والنموذج قيد الاختبار قد تكون بديلا لموديل 2008.

ونظرا لحجم قاعدة العجلات، من المتوقع أن تأتي السيارة مع محرك بنزيني ثلاثي أو رباعي الاسطوانات، وخيارين لمحرك ديزل، وان تكون السيارة أمامية الدفع فقط.

ومن غير المعروف موعد طرح السيارة رسميا للبيع.

