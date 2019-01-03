جيل جديد من «سوبارو»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 11:58 صباحا
تعتزم «سوبارو» إطلاق نماذج جديدة من «Forester» و«Impreza» (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «سوبارو» نيتها إطلاق نماذج جديدة من سيارات «Forester» و«Impreza» الشهيرة.

وستصنع أول سيارة «Forester STI» بهيكل كروس أوفر، وعجلات بمقاس 19 بوصة، ومحركات هجينة تضم وحدتي طاقة، واحدة تعمل بالبنزين وتولد عزم 145 حصانًا، وأخرى كهربائية تولد عزم 14 حصانًا، وفق «روسيا اليوم».

أما من الداخل، فستأتي هذه المركبة بقمرة تتسع لـ7 ركاب، مزودة بأحدث أنظمة المالتيميديا وشاشتين تعملان باللمس، وأنظمة متطورة تستجيب لأوامر السائق الصوتية، وزجاج أمامي يظهر بيانات أنظمة الملاحة، وبيانات السرعة.

وتأتي المركبة الثانية، «Impreza STI» بهيكل هاتشباك أنيق، يميزه سقف مصنوع بالكامل من الزجاج، أما محركها فبعزم 156 حصانًا، وعلبة السرعة فيها أوتوماتيكية بـ7 مراحل.

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