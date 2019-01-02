مكلارين تطلق نسخة فائقة من سيارة «P1 GTR»

أطلقت مكلارين النسخة الخاصة الفائقة من سيارة P1 GTR، والمستوحاة من سائق سباقات فورميلا وان الشهير ايرتون سينا.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن السيارة تتزامن مع مرور ثلاثين عامًا على فوز سينا في سبقا فورميلا وان، وهو الفوز الأول له، وكان برعاية مكلارين.

ومن أبرز سمات السيارة ذات صلة بايرتون سينا، برازيلي الجنسية، هو الطلاء الخارجي من اللونين الأبيض والاحمر، وهو العلامة المميزة لشركة مالبرورو التي ميزت سيارة سينا.

واستخدمت مكلارين علم البرازيل عند مقابض الأبواب، وتقول إن طلاء الهيكل الخارجي استغرق 800 ساعة عمل.

ولم تعلن مكلارين أي تفاصيل حيال محرك السيارة، لكن مهندسي الشركة نجحوا في استخراج الطاقة الأكبر من محرك في8 الهجين.

واستخدمت مكلارين ذهب عيار 24 لصنع درع حرارية تحت غطاء المحرك.

