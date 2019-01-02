فوائد وأضرار استخدام الغاز الطبيعي لسيارتك

الغاز الطبيعي أصبح السبيل الوحيد لأصحاب السيارات بأنواعها للتغلب على مشكلة إرتفاع أسعار البنزين، فهو ذو سعر رخيص جدا مقارنة بالبنزين و يوفر الكثير من المال، و لكن يخاف البعض من تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي لما يشاع عنه بأنه يقلل من عمر محرك السيارة، و لما يشاع عنه من عيوب أخرى لذلك نقدم إليك مميزات وعيوب الغاز الطبيعي وذلك وفقا لموقع «المرسال».

فوائد الغاز الطبيعي للسيارات

- صديق للبيئة حيث أن العادم الناتج عنها نظيف ولا يسبب تلوثا للبيئة، فالعادم لا يحتوي على رصاص أو كبريت.

- موفر للنقود حيث أن الغاز الطبيعي أرخص من البنزين.

- يجعل المحرك يعمل بصورة أفضل ، حيث أن رقم الأوكتين لها حوالي 120 و هو أعلى من البنزين و الذي رقمه حوالي 80 و بالتالي لا تحدث ظاهرة الصفع عند استخدام الغاز.

- عند استخدام الغاز تقل الاهتزازات و بالتالي يكون عمر المحرك أطول.

- لن تضطر لصيانة المحرك كثيرا، و سوف يساعد الغازعلى طول الفترة بين كل مرة سوف تقوم بعمل صيانة فيها للمحرك و هذا لأن نواتج الاحتراق تكون نظيفة و لا تؤثر على الشمعات.

- الغاز أكثر أمانا من البنزين هذا لأن الغاز خفيف الوزن و بالتالي سريع الانتشار، و درجة احتراقه عالية مقارنة بالبنزين و له رائحة نفاذة فلو حدث تسريب سوف تشمها على الفور.

- متوفر ولا يمكن احتكاره، كما أنه عند التوجه له سوف يقل سعر البنزين.