خطأ تويوتا يكشف تصميم الجيل الخامس من سوبرا

كشفت تويوتا «بالخطأ» عن التصميم الخارجي لسيارة الجيل الخامس من سوبرا، قبيل أسابيع من الإعلان عنها رسميًا في مؤتمر ديترويت للسيارات العام المقبل.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن صورًا انتشرت على بعض مواقع الإنترنت تزعم أن مصدرها شركة تويوتا نفسها.

ويبدو من الصور أن سوبرا الجيل الجديد تعتمد على المنصة نفسها في الجيل الأخير من سيارة بي إم دبليو Z4، وتتشارك كثير من السمات الخارجية لسيارة FT-1.

ولم تعلن تويوتا رسميًا أية تفاصيل تخص محرك السيارة، لكن بعض التسريبات تشير إلى أنها ستأتي مع محركات من صنع بي إم دبليو، تيربو، رباعية أو سداسية الأسطوانات، تتراوح قوتها بين 145 ك / واط عند عزم دوران 320 إلى 250 ك / واط عند عزم دوران 500.

وستبدأ مبيعات السيارة في النصف الثاني من 2019، على أن تبدأ الأسعار من 40 ألف دولار وقد تصل إلى 80 ألف دولار.

