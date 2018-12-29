واجه الرطوبة داخل سيارتك بهذه الحيل

يتسبب انخفاض درجات الحرارة وتكاثر الأمطار وانتشار الضباب في زيادة الرطوبة داخل سيارتك، إذ يتكاثف بخار الماء على النوافذ الزجاجية وقد تنتشر رائحة العفن بالسيارة.

وهذا الأمر يصيب كثيرا من قائدي السيارات بالارتباك في أثناء القيادة على الطرق، خاصة مع عدم دراية بعض منهم بطرق التعامل مع الرؤية الضبابية ووسائل التخلص من بخار الماء، حسب «موتوراتي».

لذا نقدم لكم اليوم عددا من نصائح الخبراء الألمان في النادي الألماني للتخلص من الرطوبة داخل السيارة.

يرى الخبراء أنه للتخلص من نسبة كبيرة من الرطوبة داخل المقصورة، يجب إزالة الأوساخ الرطبة وماء الأمطار من الأحذية قبل ركوب السيارة، لكي تبقى السيارة في حالة جافة من الداخل.

كما يفضل الخبراء استخدام الدواسات التي تصنع من المطاط، وذلك لسهولة تجفيفها، مع مراعاة تجفيفها باستمرار، حتى لا يتبخر الماء عليها ويتكثف على النوافذ الزجاجية بفعل حرارة التدفئة.

وكذلك يجب تشغيل مكيف السيارة على الوضع الساخن لبعض الوقت من أجل إخراج الرطوبة البسيطة.

ويوجد في أغلب السيارات مفتاحين أحدهما يختص بالتخلص من بخار الماء أو الضباب في الزجاج الأمامي والثاني مفتاح للتخلص من بخار الماء أو الضباب للزجاج الخلفي، المفتاح الخلفي يوجد على شكل مستطيل يوجد بداخله خطوط على شكل أسهم، أما المفتاح المختص بالامامي فهو عبارة عن زر مكتوب عليه (DEFOG) أي إزالة الضباب.