واجه الرطوبة داخل سيارتك بهذه الحيل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 01:13 مساء

يتسبب انخفاض درجات الحرارة وتكاثر الأمطار وانتشار الضباب في زيادة الرطوبة داخل سيارتك، إذ يتكاثف بخار الماء على النوافذ الزجاجية وقد تنتشر رائحة العفن بالسيارة.

وهذا الأمر يصيب كثيرا من قائدي السيارات بالارتباك في أثناء القيادة على الطرق، خاصة مع عدم دراية بعض منهم بطرق التعامل مع الرؤية الضبابية ووسائل التخلص من بخار الماء، حسب «موتوراتي».

لذا نقدم لكم اليوم عددا من نصائح الخبراء الألمان في النادي الألماني للتخلص من الرطوبة داخل السيارة.

يرى الخبراء أنه للتخلص من نسبة كبيرة من الرطوبة داخل المقصورة، يجب إزالة الأوساخ الرطبة وماء الأمطار من الأحذية قبل ركوب السيارة، لكي تبقى السيارة في حالة جافة من الداخل.

كما يفضل الخبراء استخدام الدواسات التي تصنع من المطاط، وذلك لسهولة تجفيفها، مع مراعاة تجفيفها باستمرار، حتى لا يتبخر الماء عليها ويتكثف على النوافذ الزجاجية بفعل حرارة التدفئة.

وكذلك يجب تشغيل مكيف السيارة على الوضع الساخن لبعض الوقت من أجل إخراج الرطوبة البسيطة.

ويوجد في أغلب السيارات مفتاحين أحدهما يختص بالتخلص من بخار الماء أو الضباب في الزجاج الأمامي والثاني مفتاح للتخلص من بخار الماء أو الضباب للزجاج الخلفي، المفتاح الخلفي يوجد على شكل مستطيل يوجد بداخله خطوط على شكل أسهم، أما المفتاح المختص بالامامي فهو عبارة عن زر مكتوب عليه (DEFOG) أي إزالة الضباب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قصة 3 ساعات تمكن فيها «الإرهابيون» من السيطرة على مقر اللواء العاشر بتراغن
ليبيا
مالك كافي كازا ينفي مبررات الداخلية ويوضح تفاصيل اقتحام المقهى
ليبيا
ثالث أعلى عائد شهري في 2018.. مؤسسة النفط: 2.4 مليار دولار إيرادات نوفمبر
ليبيا
اشتهر بترويج الخمور.. القبض على «تاكسي المساكن» في بنغازي
ليبيا
حصاد 2018: بنغازي .. كثير من الأمن قليل من التنمية
ليبيا
«الوسط»: تفجير الخارجية يفجر مزيد الأسئلة الكبيرة
ليبيا
العدد 162: تفجير الخارجية يفجر مزيد الأسئلة وحصاد مر للواقع الليبي فى 2018
ليبيا
جريدة فرنسية: أربعة ملفات وراء تجدد تدهور الوضع في ليبيا
ليبيا
الشويهدي: لم أتمكن من مباشرة مهامي كعضو مجلس تسييري بنغازي
ليبيا
تغييرات حكومية في السعودية لا تمس بمناصب ولي العهد
عربى
مرتبات الموظفين تثير أزمة إدارية بين «المركزي» و«مالية الوفاق»
ليبيا
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احم أسنانك في خطوات بسيطة